- bull; Anunt al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Institutul National de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca astazi, la ora 14:12:55 ora Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adancimea…

- Informație de ultima ora, de la INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica la ora 15.07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 140 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudine 5 s-a produs sambata noaptea, in zona seismica Vrancea, fiind resimțit puternic de buzoieni. Specialiștii de la INFP apreciaza ca seismul produs intr -o alta zona decat de obicei a fost „semnificativ”. ”In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA…

- Un cutremur cu magnitudine 5 s-a produs sambata noaptea, in zona seismica Vrancea. ”In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, GALATI un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 23 de km”. a anuntat Institutul National de Cercetare…

- S-a mișcat pamantul, in dimineața zilei de miercuri, in zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut 3,2 grade pe Richter și s-a produs in județul Buzau, la 127 de kilometri adancime. Conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul din 22 aprilie s-a inregistrat…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ) anunța ca, in ziua de 19 Aprilie 2020 la ora 07:16:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea ml 3.4. Adancimea la care s-a produs seismul a fost de 122 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni, 9 martie, la ora 10:16, in Muntenia, județul Prahova, la adancimea de 11 km. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 20 km V de Ploiesti, 69 km N…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3, 2 grade pe scara Richter, a avut loc, luni, in Prahova. Seismul s-a produs la o adancime de 11km, la ora 10.16, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 20km…