Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat UVVG. Lector dr. Oana Matei a susținut recent in incinta Campusului Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, o prelegere care a urmarit sa... The post Despre conexiunea dintre plante și știința moderna, la UVVG appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In lumea noastra, unde inteligența este adesea asociata cu creierul și sistemele nervoase complexe, natura ne surprinde din nou prin comportamentele uimitoare ale unor plante. Recent, un studiu controversat susține ca anumite specii de plante pot fi considerate inteligente, redefinind modul in care…

- Universitatea Craiova și U Cluj se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un baraj pentru cupele europene. Invingatoarea va reprezinta Romania in Conference League, iar reprezentanții Științei nu concep sa rateze și acest obiectiv, dupa ce au incheiat pe locul 3 in Superliga,…

- Pe masura ce temperaturile de afara cresc, in casele romanilor iși fac apariția unii musafiri nedoriți, celebrele insecte cu opt picioare. Cu toate ca rafturile magazinelor au numeroase produse create pentru a preveni apariția lor, exista și variante naturale. Afla care sunt cele opt plante ce vor ține…

- Intre obiecte și fenomene, in interiorul lor, intre substanțe și structuri, intre comunitați și indivizi, in toate modalitațile de mișcare a materiei exista o multitudine de relații. The post BIBLIOTECONOMIA Biblioteconomia, știința care interfereaza cu toate domeniile și disciplinele first appeared…

- Ziua de marti a debutat cu o veste trista pentru suporterii Universitatii Craiova si nu numai. Portarul Campioanei Unei Mari Iubiri, Florin Oprea, tocmai ce a incetat din viata la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut si de catre fiul sau, Alin Oprea, intr-o postare pe o retea de socializare. „Inima…

- Primarul Zenoviu Bontea inițiaza modernizarea infrastructurii educaționale in Paulești, anunțand o noua baza sportiva la Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu”, un proiect ce marcheaza un pas important spre promovarea unui stil de viața sanatos. The post PAULEȘTI Școala gimnaziala „Liviu Rebreanu” din Paulești…

- Decoreaza-ți gradina cu aceste plante frumoase pentru a crea un colț de rai in propria ta oaza de verdeața. The post FRUMUSEȚEA VERII Cele mai apreciate 5 plante decorative pentru gradina first appeared on Informatia Zilei .