- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților “sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2, dupa ce a luat nota de recomandarile…

- Doi tineri de 15 și 18 ani, diagnosticați cu Covid-19, au murit in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica. Ambii erau nevaccinați. Potrivit GCS, este vorba de o tanara de 15 ani, din Mureș, care nu prezenta comorbiditați și era nevaccinata. Al doilea caz este al unui tanar…

- Rolul Departamentului pentru Situații de Urgența ar putea fi diminuat, astfel incat sa nu mai fie un decident in ceea ce privește modul de acțiune in pandemie, a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul desemnat al Sanatații. „Referitor la Departamentului pentru Situații de Urgența, Arafat este…

- Austriecii care refuza sa se vaccineze anticoronavirus vor primi amenzi de pana la 3.600 de euro, odata ce vacinarea va deveni obligatorie. Din cauza numarului tot mai mare de cazuri COVID zilnic raportate, autoritațile din Austria au impus un lockdown la nivel național pentru persoanele nevaccinate.…

- Presa internaționala face referire la aceasta posibila masura in termeni de ”premiera mondiala”. Un exemplu in acest sens este Le Figaro. Parlamentul leton a votat in favoare unei legi care le interzice deputaților care nu sunt vaccinați contra Covid-19 sa voteze, sa participe la dezbateri și evident…

- Vaticanul a anuntat, miercuri, ca a inceput administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 persoanelor de peste 60 de ani. Printre primii vaccinați se numara si Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, relateaza EFE. “In a doua jumatate a lunii octombrie, Directia de Sanatate si Igiena a…

- Morgile spitalelor din Capitala nu mai fac fața numarului mare de decese ale pacienților infectați cu coronavirus, motiv pentru care, Arhiepiscopia București a anunțat ca pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare din apropiere și capelele cimitirelor parohiale.…