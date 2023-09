Stiri pe aceeasi tema

- Taxa de 2% din cifra de afaceri aplicata bancilor pentru 2024 si 2025, din pachetul de masuri fiscale adoptat prin asumarea raspunderii in Parlament, va genera venituri in plus la buget de 600 de milioane de lei pe an, sustine ministrul finantelor, Marcel Bolos. El s-a referit si la impozitul de 0,5%…

- Din 311 milioane de euro cu care se laudau pesedistii, in Neamț au mai ajuns doar 72.079.619, 02 milioane de lei, adica 15,8 milioane de euro. Despre ce este vorba? In județul Neamț ar fi putut ajunge peste 600 de milioane de euro, prin cele doua programe de finanțare disponibile, POIM- in perioada…

- ■ a fost semnat contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamț in perioada 2014-2020 ■ parțile sunt reprezentanții Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene și Compania APASERV Neamț ■ in etapa I, pana la sfarșitul lui 2023,…

- Intotdeauna, in calitate de presedinte al PNL Neamț, am fost apropiat de mediul antreprenorial, am discutat mereu cu oamenii de afaceri locali si am cautat cele mai potrivite mijloace de a dezvolta județul Neamț printr-un parteneriat trainic public-privat. In contextul actual al deficitului bugetar…

- ■ paginile de facebook au „explodat” de regretele celor din generațiile anilor 1980 - 1990 și dupa ■ cantarețul suferea de cancer ■ anunțul decesului a fost facut pentru Agenția de presa italiana ANSA de managerul artistului ■ Milioane de fani din intreaga lume au aflat, cu mare tristețe, ca unul dintre…

- Un important om de afaceri din Romania a achiziționat recent un Bombardier Global 6000, care este cel de-al doilea model produs de compania canadiana din colecția sa. Este vorba de Ion Țiriac, proprietarul unei companii aeriene in portofoliul careia va intra avionul, dupa cum susține boardingpass.ro.…

- ■ in ședința CL Roman din 27 iulie a fost aprobat proiectul Reabilitare strada Smirodava și modernizare rețele existente in municipiul Roman ■ vor fi realizate lucrari specifice: reabilitare sistem rutier, locuri de parcare, refacere trotuare, marcaje rutiere și indicatoare, reabilitare rețea alimentare…

- Societatea de stat CFR Marfa, deținuta de Ministerul Transporturilor, susține ca a avut o cifra de afaceri de 36% in primul trimestru, și un profit operațional de aproximativ 77 milioane de lei. Nu cuvanta insa nimic despre pierderea neta. Societațile care raporteaza pierderi și pe care vor sa le țina…