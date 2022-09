Stiri pe aceeasi tema

- Bibliotecile au eliberat 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai puțin fața de anul 2020 și cu 16,9 milioane volume mai puțin decat in anul 2019. Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a insumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult fața de anul 2020, dar cu…

- Un tribunal din Zagreb a ordonat luni mentinerea in arest preventiv timp de o luna a cinci persoane suspectate ca au prejudiciat compania croata de petrol si gaze INA cu un miliard de kune (132 milioane de dolari), informeaza Reuters, citand media locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 126 de persoane au fost salvate din diverse situații excepționale și incendii in șapte luni ale anului 2022. Potrivit datelor IGSU, in perioda menționata, in țara noastra, au fost inregistrate 132 situații excepționale dintre care 102 cu caracter tehnogen, 25 situații cu

- Sapte din zece angajati romani (70%) se asteapta la venituri mai mari cu cel putin 20%, dar ezita sa solicite angajatorului o marire de salariu si prefera sa plece la o alta firma, arata o analiza realizata de o companie specializata in resurse umane. „Aproximativ 70% dintre candidatii cu care intram…

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmarire penala de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu derularea unui contract de salubrizare, a informat, joi, DNA.

- Un numar de 3,6 milioane de persoane aflate in somaj in Uniunea Europeana 25,2 din toti somerii inregistrati in ultimele trei luni din 2021 si au gasit un loc de munca intre trimestrul patru din 2021 si primul trimestru din 2022, arata datele publicate marti, 5 iunie, de Oficiul European de Statistica…

- Autoritatile din Uzbekistan au anuntat sambata ca au efectuat o serie de arestari la o zi dupa una din rarele manifestatii antiguvernamentale intr-o regiune autonoma din aceasta tara cu regim autoritar din Asia Centrala, potrivit AFP. „Un grup format din organizatori de revolte si din persoane care…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice pun in aplicare, luni, 13 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura…