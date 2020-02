PREJUDICII DE PESTE 38.000 lei RECUPERATE DE POLITISTI.

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de violența in familie s-a produs in județul Alba. Potrivit polițiștilor, la data de 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au identificat un barbat banuit de furt și au recuperat o buna parte din prejudiciu. La data 6 februarie a.c., in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de furt calificat, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au identificat un barbat…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au aplicat 69 de sanctiuni contraventionale si au reținut 4 permise de conducere, in urma unei actiuni desfasurata pe raza localitatilor aflate in competenta. La data de 29 ianuarie 2020, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat,…

- Doua trupuri neinsufletite au fost recuperate din aeronava militara americana care s-a prabusit luni in provincia Ghazni din Afganistan, a declarat pentru CNN un oficial al Pentagonului, adaugand ca echipamente sensibile au fos dezactivate de catre personalul militar care a ajuns la fata locului.

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au reținut pe un barbat care este cercetat pentru lovire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acesta și-ar fi agresat o ruda, lovind-o cu pumnul. Cu ocazia investigarii agresiunii, polițiștii au descoperit ca barbatul deținea ilegal o arma cu…

- Urmarire ca-n filme pe DN18. Un tanar de 25 de ani din Desești s-a „FRIPT”. In toiul noptii, depistat de politisti in timp ce conducea in stare avansata de ebrietate Polițiștii Secției 5 Politie Rurala Ocna Șugatag au oprit pentru control un autoturism condus pe D.N. 18, pe raza localitatii Desești.…

- Doi barbați din Bocsig au amenințat un barman cu bataia, deoarece acesta nu a vrut sa le mai dea de baut. Politiștii Secției 5 Rurala Ineu cerceteaza doi barbați de 30 și 33 de ani, din Bocsig, care in seara zilei de 4 decembrie, fiind sub influența bauturilor alcoolice, au amenințat cu bataia barmanul…

- In cea de-a treia zi de la scufundarea navei Queen Hind, cu 14.600 de oi la bord, in acvatoriul zonei Midia a Portului Constanta, pompierii au anuntat ca au reusit sa salveze 60 de animale vii si sa le transporte la mal, potrivit ISU Dobrogea. "Avem pana acum, marti dupa-amiaza, in cea de-a treia zi…