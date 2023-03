Prejudicii de milioane în județele conduse de UDMR Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi , dezvaluie multe ilegalitați in Unitațile Administrativ Teritoriale aflate in județele controlate de UDMR . In cele patru județe controlate de UDMR, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare, bugetele publice locale au fost prejudiciate cu aproximativ 16 milioane de lei, conform informațiilor desprinse in Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi, și analizate de Puterea.ro. De asemenea, Curtea a constatat abateri financiar-contabile de 935 milioane de lei in 2021. Cele mai multe prejudicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

