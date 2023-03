Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari din Europa, opt la numar, au inceput interzicerea centralelor pe gaz. In cadrul unei analize, Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, susține ca in aceste țari s-a inceput deja interzicerea, iar el a mai vorbit și despre cand se aplica aceasta masura și in Romania.…

- Avand in vedere ”eroarea” din legea ”Taxei de Solidaritate” și faptul ca nu se poate aplica nici o lege care sa produca efecte retroactive, singura modalitate de a mai aduce sumele conjuncturale obținute in anul 2022, in folosul romanilor, este folosirea ”voluntara” a acestor bani intr-un Proiect Național…

- "Romania nu e sursa de migrație și nu e țara de tranzit, știm sa ne protejam granițele", a declarat Klaus Iohannis, inaintea participarii la Consiliul European. El a subliniat ca "nu trebuie sa se confunde migrația cu Schengen", deși "unele state" fac legatura intre cele doua. "Vom gasi soluțiile cele…

- Comisia Europeana a decis ca reintroducerea de catre Romania a schemei de ajutor menita sa sprijine companiile in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia este in linie cu Cadrul temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, si modificat in iulie 2022 si in 28…

- Comisia Europeana a decis vineri ca reintroducerea de catre Romania a schemei de ajutor menita sa sprijine companiile in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia este in linie cu Cadrul temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, si modificat in iulie 2022 si…

- comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 44 milioane euro (217,7 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Agerpres. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar…

- S-ar parea ca plafonarea prețului la gaze blocheaza ieftinirea gazelor, sau cel puțin asta spune un expert din domeniu. Valoarea prețului plafonat la gaze pentru populație este cauza prețului ridicat ofertat la gaze pentru populație, arata Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta…

- In aprilie 2022 prin OUG 27 s-a plafonat prețul de vanzare a gazelor naturale catre furnizorii care furnizeaza gaze la populație la un nivel de 0,15 lei/kWh, fara TVA, spune Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta.