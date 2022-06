Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa de la Parlamentul European • Fondurile UE existente ar trebui majorate prin alte mijloace, cum ar fi impozitul pe profit pentru intreprinderile energetice și confiscarea activelor oligarhilor ruși • Ar trebui instituit un pachet temporar al UE privind reziliența sociala • Un…

- – Ziua Sportului Paralimpic are loc pe 18 iunie la Cheile Gradiștei, Fundata – Peste 1500 de alergatori și suporteri sunt așteptați la eveniment – Pana anul acesta, peste 75.000 de euro au fost donați sportivilor paralimpici, din edițiile anterioare DHL Carpathian Marathon anunța organizarea Zilei Sportului…

- Comunicat de presa de la Parlamentul European In cadrul unei dezbateri de miercuri dimineața, Parlamentul European a sustinut ca unitatea și solidaritatea interna a UE sunt esențiale in prezent și pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Eurodeputații au discutat cu ministrul delegat francez,…

- Comunicat de presa al Parlamentului European Apel pentru inființarea unui tribunal special al ONU pentru crimele de razboi din Ucraina;• Intensificarea furnizarii de arme pentru a permite Ucrainei sa se apere: • Utilizarea armelor de distrugere in masa de catre Rusia va fi intampinata cu cele mai grave…

- Comunicat de presa al PE • 150 de milioane EUR pentru a acoperi o parte a deficitului de finanțare in valoare de 1,2 % din PIB • Guvernul orientat spre reforma poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții. Parlamentul a fost de acord sa furnizeze Republicii Moldova 150 de milioane…

- Comunicat de presa al PE – Influența oligarhilor in UE are o amploare fara precedent– Este nevoie de o armonizare urgenta a modalitaților de raportare și de norme mai stricte impotriva conflictelor de interese– Introducerea unor plafoane pentru plațile din bugetul UE pentru persoane fizice Capacitatea…

- Firma de consultanța Hightech TMC achiziționeaza firma IOTH Consulting din Romania. Cu sediul in București, TMC spera sa atraga mai mulți clienți și, mai ales, nou talent din Europa de Est. „Obiectivul nostru este sa creștem, pana in anul 2030, la 10.000 de angajați. Romania are universitați bune și…

- Comunicat de presa de la PE In contextul cooperarii cu Parlamentul din Ucraina pentru a sprijini democrația, noua pagina prezinta modul in care UE a sprijinit Ucraina incepand cu 2014. Pagina web „UE este alaturi de Ucraina” („The EU stands with Ukraine”, in limbile engleza și ucraineana) creata…