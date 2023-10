Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul Targ de Craciun din București, ajuns la ediția cu numarul 16, va avea loc in perioada 30 noiembrie-26 decembrie in Piața Constituției, a anunțat primarul Nicușor Dan, luni, 9 octombrie.Primaria Capitalei a lansat un apel in vederea identificarii unui partener pentru organizarea Targului…

- Olguța Vasilescu a facut marele anunț legat de pregatirea timpurie a Targului de Craciun de la Craiova. Lucrarile sunt in toi, iar craiovenii au putut observa faptul ca orașul incepe sa se imbrace deja in straie de sarbatoare. Cu toate acestea, intrebarea ”de ce acum?” poate fi gandita de oricine, avand…

- Sambata, 23 septembrie 2023, peste 50.000 de oameni au facut parte din experiența iMapp Bucharest – Winners League, in Piața Constituției, la cea de-a 8-a ediție a celui mai mare concurs internațional de 3D video mapping din lume, organizat de Primaria Ca

- Pregatirile pentru cea de-a treia ediție a Semimaratonului Mocaniței – programat pentru data de 14 octombrie, la Castelul Teleki din Posmuș – sunt in toi. Anul acesta concurenții se vor putea intrece in cadrul unei probe noi – Mocanița Bike Challenge. Alergare, ciclism, aventura și bucurie. Toate aceste…

- Institutul Francez din Timișoara gazduiește o noua ediție a evenimentului Harababura Vintage Fair. Targul va fi deschis in perioada 1-3 septembrie, intre orele 12 și 20, iar intrarea este libera.

- In plina arșița și cod portocaliu de canicula, la Craiova se fac pregatiri de Craciun. Autoritațile au inceput organizarea Targului de Craciun, iar casuța Moșului a fost deja construita. Comercianții care vor sa participe la targ trebuie sa se inscrie in cursa pentru obținerea unei tarabe.

- USR a reușit sa convinga Consiliul Local sa ofere spații artizanilor locali la targurile la Craciun din Cluj. Data fiind experiența targurilor de Craciun anterioare și oportunitatea oferita de aprobarea in Consiliul Local a contractului de concesiune pentru acestea, USR a venit cu doua amendamente.…