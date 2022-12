Pregătirile pentru masa de Crăciun au început Romanii au inceput pregatirile pentru masa de Craciun. Fiecare vrea sa aiba bucate din belșug, dar prețurile iși cam spun cuvantul. Chiar daca inca mai este timp, romanii s-au inscris pe listele de comenzi, chiar și cu doua luni inainte pentru a fi siguri ca au ce pune pe masa de Craciun. De la slanina pana la cozonaci, toate aceste preparate nu ar trebui sa lipseasca de pe masa romaneasca, in noaptea de Craciun. Este adevarat, anul acesta, prețurile sunt mult mai mari, dar asta nu-i impiedica pe romanii de rand sa faca cumparaturi. Preturile au mai crescut putin fata de anul trecut, cu 10 lei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

