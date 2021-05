Stiri pe aceeasi tema

- Este razboi in coaliția de guvernare din cauza ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Liberalii cer demisii dupa scandalul de la Spitalul Foișor. Vizat este și șeful DSU, Raed Arafat. Liderii PNL s-au reunit luni intr-o ședința a Biroului Executiv, la ora 10.00, inainte de ședința coaliției, in care…

- Curațenia de primavara, o activitate de amploare, demarata in municipiul Suceava tocmai de la 1 martie, chiar daca iarna s-a mai razgandit de cateva ori in privința plecarii, continua incepand de luni, 12 aprilie, cu ultima etapa, care se va incheia cu cateva zile inainte de sarbatorile ...

- Cunoscutul cantareț Nelu Ploieșteanu a murit din cauza Covid-19, a anunțat vineri dimineața pagina de Facebook a serviciului SMURD. The post Marele artist Nelu Ploieșteanu a murit rapus de Covid-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu coronavirus la inceputul saptamanii trecute, acesta are șanse foarte mici sa stea pe banca echipei naționale la primele trei partide din campania de calificari. Romania va debuta pe data de 25 martie, contra reprezentativei din Macedonia de Nord. „Tricolorii”…

- ​​Doi jurați din procesul uciderii lui George Floyd au fost înlaturați miercuri de judecator, dupa ce au admis ca anunțul unei compensații financiare uriașe între primaria orașului Minneapolis și familia afro-americanului risca sa le afecteze imparțialitatea, potrivit AFP.Marele…

- Avem cu cine ne mandri. Regizoarea Olga Lucovnicova a luat marele premiu "Ursul de Aur", la Festivalul international de film de la Berlin. Tanara a obtinut trofeul pentru scurtmetrajul "Unchiul Tudor", in care vorbeste despre propria copilarie.

- Marele istoric roman Vasile Parvan 1882 1927 a iubit cu pasiune Dobrogea, acest taram milenar, incarcat de cultura si de istorie, si pe care el il asemuia cu o cetate marginita de apele Dunarii si de undele Marii Negre. A lucrat din greu, a cercetat si a scris opere memorabile, ce au ramas pietre de…