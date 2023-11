Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza de mai mult timp un cuplu, iar anul acesta au devenit parinții lui Sasha Ioan. Pana acum, aceștia nu au planuit sa se casatoreasca, insa artista a explicat in ce condiții se va intampla asta și cu vede ea acest moment important.„Ma vad nevasta, ma vad soția lui Anghel,…

- Ziua nunții ar trebui sa fie cea mai frumoasa zi pentru cei doi indragostiți, dar cum socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ, in Indonezia am avut parte de o situație dintre cele mai ciudate posibile.Doi tineri din satul Jikatamo urmau sa se casatoreasca, dar chiar in timpul ceremoniei…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar cei doi iși doresc sa fie totul așa cum iși imagineaza. Cantareața a marturisit ca va fi o nunta atipica și ca nu vor ține cont de tradiții.Ana Baniciu și Edy Kovacs formeaza un cuplu de cațiva ani, iar acum sunt…

- Luna aceasta este a ei! Ana Baniciu mai are puțin pana imbraca rochia de mireasa. Artista este in al noualea de cand ea și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au decis sa iși asume relația și sa formeze un cuplu. Chiar daca, in urma cu cateva saptamani, in cadrul unui alt interviu oferit tot pentru Antena Stars,…

- Sebastian de la Mireasa sezonul 5 a dat vestea cea mare! Fostul concurent al emisiunii nu a reușit sa-și gaeasca jumatatea in timpul show-ului, insa dupa eliminarea sa din competiție, barbatul și-a gasit liniștea in brațele unei femei cu care se va casatori.

- Inimioara, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7, s-a casatorit cu iubitul ei. Tanara a stralucit in ziua cea mare și pare ca și-a gasit liniștea alaturi de Cristian, cel care i-a devenit soț.

- Claudia Shik, fosta concurenta din sezonul 2 Mireasa, urmeaza sa se casatoreasca religios. De asemenea, tanara este insarcinata. Aceasta așteapta cu nerabdare sa iși strang in brațe baiețelul.