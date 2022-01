Stiri pe aceeasi tema

- Inca 13 cazuri noi de Omicron au fost inregistrate luni in Romania, a transmis Ministerul Sanatatii. Dupa jumatatea lunii ianuarie, medicii romani asteapta valul cinci al pandemiei. Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a anuntat cand vine valul cinci si cat…

- Alexandru Rafila, votat ministru al Sanatații, a anunțat ca pregatirile pentru valul 5 al pandemiei și creșterea numarului de teste COVID reprezinta prioritațile mandatului sau. Alexandru Rafilla a declarat marți ca pregatirile pentru urmatorul val al pandemiei trebuie sa inceapa de urgența astfel…

- Exista zone in Romania unde pare ca pandemia nu a ajuns in valul 4, cu toate ca țara noastra se afla intr-un scenariu greu. Care sunt comunele cu zero cazuri de infectare cu coronavirus? Comune din Romania cu rata zero de infectare cu SARS-CoV-2 Exista și comunitați in Romania in care rata de infectare…

- O zi „neagra” astazi in Romania, s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri COVID de la debutul pandemiei – 17.000 și peste 440 de decese! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.743... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Raed Arafat nu exclude posibilitatea unui val cinci al pandemiei: ”Virusul a gasit un teren foarte prielnic” Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, nu exclude posibilitatea unui val cinci al pandemiei, intrucat, in lipsa vaccinarii, virusul gaseste aici un teren foarte prielnic.…

Valeriu Gheorghița, despre asemanarea Romaniei cu Italia, la inceputul pandemiei: „Ma tem ca deja suntem in acest scenariu" Valeriu Gheorhița, coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19, dupa cum urmeaza: - solicitarea…