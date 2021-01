Pregătiri pentru vaccinarea extinsă la Iași Campania de vaccinare impotriva COVID 19 se extinde la Iasi. Incepand de luni, vor fi imunizati angajatii din centre rezidentiale si medico sociale, iar de pe 15 ianuarie rezidentii acestora vor fi imunizati, la cerere. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri pentru slujba de Boboteaza Foto: Arhiva. Credincioșii din București primesc astazi sticle cu Aghiasma Mare la Catedrala Patriarhala, iar mâine, în ziua Botezului Domnului Iisus Hristos, vor fi stropiți cu aceasta apa sfințita. Patriarhia Româna da asigurari…

- Campania de vaccinare anti-COVID nu a fost primita cu brațele deschise de toate cadrele medicale din județul Gorj. In prima etapa de vaccinare au voie sa se vaccineze exclusiv personalul medical. Campania de vaccinare a debutat in județul Gorj cu Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Din 1.330…

- Prima etapa de vaccinare impotriva raspandirii COVID-19 inseamna imunizarea personalului medical din cele 23 de centre de vaccinare din sistemul medical public și privat stabilite anterior in județul Iași, precum și personalul care deservește activitați critice (de la aparare, ordine publica, transporturi,…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 din judetul Galati va incepe luni, 4 ianuarie, la Spitalul de Boli Infectioase. Primele vaccinuri vor fi administrate incepand cu ora 09.00, a transmis Prefectura Galati.

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare , a anuntat sambata seara ca din 4 ianuarie vor incepe activitatea de vaccinare 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare din Romania si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi. „Trebuie mentionat ca astazi avem 13.200 de…

- Un pilot care se afla la bordul unui avion cu elice Diamond DA20 a trasat pe cerul Germaniei imaginea unei seringi, pentru a sarbatori lansarea campaniilor de vaccinare impotriva coronavirusului in toata Europa, scrie Daily Mail. Datele de urmarire a zborurilor, de la Flightradar24.com, au aratat ca…

- Cele mai multe state UE au inceput duminica in mod coordonat campania de vaccinare impotriva COVID, dupa ce primele doze au fost administrate deja, sambata, in Ungaria, Slovacia și chiar in nord-estul Germaniei, scrie BBC News.Botezata ziua ”V” in UE, ziua de duminica da startul in mod oficial campaniei…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe considera ca reusita campaniei de vaccinare anti-COVID-19 va depinde in mare masura de informarea populatiei, apreciind, in acelasi timp, ca alte campanii de acest gen au fost un „fiasco”. „Campania de informare cu privire la vaccinarea…