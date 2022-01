Pregătiri pentru vaccinarea copiilor! Incepand cu data de 26 ianuarie 2022, copiii cu varste intre 5 și 11 ani pot primi vaccinul impotriva COVID-19, a anunțat joi, 13 ianuarie, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș. "De astazi,13 ianuarie, programarile se pot realiza doar in centrele de vaccinare dedicate acestora, regasite in platforma cu denumirea PPed, prin intermediul conturilor parinților … Post-ul Pregatiri pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

