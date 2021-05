Stiri pe aceeasi tema

- Datele Eurostat arata ca aproape toate economiile din regiunea Romaniei au inregistrat plusuri, in contrast cu multe dintre economiile din zona euro care au inregistrat scaderi ale PIB.Astfel, dupa creșterea Romaniei de 2,8%, economia Bulgariei a avut a doua cea mai mare creștere, de ,5%, in timp ce…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- In cursul zilei de azi, Japonia a luat o decizie unica in lume, devenind prima țara de pe mapamond care introduce interdicții pentru cei vaccinați, adica interzice donarea și transferul de sange. Pe site-ul Societații de Cruce Roșie din Japonia s-a anunțat ca donarea de sange de catre persoanele vaccinate…

- In vreme ce consilierii USR – PLUS au declarat și in timpul ședinței Consiliului General al Municipiului București ca nu vor vota un buget „nerealist și ilegal”, primarul Nicușor Dan se arata uimit de reacția lor și spune ca nu ințelege de ce vine abia acum in condițiile in care totul este in dezbatere…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca un club de renume din București și-a reluat activitatea fara nici un drept, in ciuda sancțiunilor primite luna trecuta. Primarul spune ca au fost dublate amenzile si confiscate veniturile ilicite obtinute de catre operatorul economic. „Aparent in lumea «intangibililor»…

- Activitatea Parchetului European ar putea incepe oficial din data de 1 iunie 2021. Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, este un nou organism de lupta impotriva infractiunilor privind bugetul Uniunii Europene (UE). Laura Codruta Kovesi a trimis o scrisoare comisarilor europeni ai Justitiei…

- Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii cu coronavirus. Starea lui era critica in momentul internarii in spital, astfel ca vestile nu…

- Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a dispus ca in ultima zi de sambata a fiecarei luni, angajatii societatii Salubrizare sa colecteze gratuit deseurile voluminoase (mobilier, obiecte sanitare, saltele etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare. Pe 24 aprilie 2021,…