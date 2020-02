Stiri pe aceeasi tema

- Circulația tramvaielor și a autobuzelor prin Piața Unirii va fi intrerupta vineri, 24 ianuarie, in intervalul orar 7:00 – 15:00 (in funcție de necesitați), pentru a permite buna desfașurare a manifestarilor organizate de catre Primaria Municipiului Iași pentru sarbatorirea a 161 de la Unirea Principatelor…

- Circa 200 de persoane din Craiova reprezentand societatea civila au votat marti, la finalul unei dezbateri publice cu tema "Tehnologia 5G, de la promisiuni la riscuri globale", care a durat circa patru ore, impotriva implementarii acestei tehnologii in orasul lor, "pentru Craiova libera de 5G". In cadrul…

- Asa cum se anuntase inca de zilele trecute, trecerea de pietoni din Targu Cucu aflata la intersectia strazilor Sararie si Cuza-Voda a fost desfiintata. Politistii erau sambata la fata locului pentru a-i ghida pe oameni. FOTO: Facebook (Radar Iasi, Lucian Mihaita) Iesenii se gandeau ca circulatia in…

- Astfel, in vederea fluidizarii traficului rutier, in perioada urmatoare vor fi desființate trei treceri de pietoni relativ importante: – la intersecția șoselei Nicolina cu aleea Rozelor, pe sensul de mers dinspre Podu Roș; – la intersecția șoselei Nicolina cu șoseaua Tudor Neculai, pe sensul de mers…

- Duminica, 22 decembrie, la Calarași s-a dat stratul sarbatorilor de iarna. Incepand cu ora 10.30, colectivele model din raionul Calarași: ”Frunze de Dor” din Pitușca, ”Plai de Dor” din Parjolteni, ”Dacii” de la Valcineț, ”Haiducii” și ”Cosanzenele” de la Meleșeni, ”Struguraș” din Raciula, ”Vatra” de…

- Decorat cu atenție și migala de catre spriduși, Tramvaiul lui Moș Craciun este pregatit pentru marea intalnire cu insuși Moșul. Pentru al șaptelea Craciun, Moș Craciun vine la Iași cu tramvaiul! Astazi, 9 decembrie, intre orele 15.00 și 18.00, Tramvaiul lui Moș Craciun va poposi in Rondul din Targu…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Spre bucuria copiilor, incepand cu data de 05 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun va fi prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun si sa o depuna in posta special amenajata in tramvaiul care va strabate orasul pe linia…

- Traficul in Pacurari este aglomerat si in afara orelor de varf. Vedeti cum se circula in jurul orei 10:00 joi dimineata. "Mergi mai repede pe jos decat cu autobuzul de la Moara de Foc la Petru Poni", a spus un iesean. Cauza blocajului de astazi: o banda inchisa pentru lucrari pe coltul cu pasajul Octav…