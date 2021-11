Pregătiri pentru târgul de Crăciun în centrul Timișoarei FOTO Timișoara se pregatește sa imbrace haine de sarbatoare. Marți seara, in centrul orașului se monta cupola de luminițe. Brazii au fost deja impodobiți și luminile din ei aprinse. Patinoarul a fost instalat, in premiera, in fața Operei Naționale și nu in Piața Libertații, ca in anii trecuți. Tot in Piața Victoriei va fi montata scena […] Articolul Pregatiri pentru targul de Craciun in centrul Timișoarei FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

