Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de experti europeni se va afla in Republica Moldova in luna iunie pentru a explica, care sint conditiile de creare a unui proiect de succes in cadrul mecanismului Uniunii Europene de dezvoltare a infrastructurii transporturilor si drumurilor. Declarația a fost facuta de Comisarul UE pentru…

- Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova a fost convocat, din nou, la Ministerul Afacerilor Externe și integrarii Europene. Motivul convocarii ar fi ultimele declarații ”denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa Republicii Moldova și Uniunii Europene”, precizeaza MAEIE. ”In legatura cu ultimele declarații…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, are interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de catre premierul Dorin Recean, an cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Republica Moldova va gazdui pe 1 iunie in 2023 summit-ul Euronest unde sint așteptați 47 de șefi de state. Or, autoritațile au inceput deja pregatirile și au alocat 6,5 milioane de lei doar pentru drumuri și transport. {{673367}}Astfel vor fi alocate 782,6 milioane de lei pentru reabilitarea drumului…

- S-a terminat Campionatul Europei la lupte corp la corp la seniori. Astfel, Republica Moldova a caștigat cinci medalii. Despre aceasta a anunțat președintele Federației de Lupte Universale, Igor Rotaru.

- Siegfried Mureșan, in calitate de raportor al al Comisiei pentru bugete privind asistenta macro-financiara de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova, a anunțat ca obiectivul sau este avizarea „cat mai repede” a sprijinului financiar in Parlamentul European.

- Parlamentul a aprobat in a doua lectura modificari la mai multe acte normative care vizeaza regimul strainilor in Republica Moldova, anunța Noi.md Potrivit proiectului, membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditați in țara noastra, precum…