Stiri pe aceeasi tema

- Crapul cu sos de rosii si mamaliga reprezinta un preparat delicios, care nu poate lipsi din meniul de Revelion. E o adevarata traditie in Giurgiu ca, in noaptea dintre ani, gospodinele sa puna pe masa acest preparat, caruia cauta sa ii dea de fiecare data o savoare aparte. Crapul scaldat in sos de rosii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea potrivit careia sunt incluse in categoria locurilor de munca in conditii speciale activitatile incadrate in grupa 1 de munca din industria de armament. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2020…

- Autoritațile din Timiș nu au inceput, deocamdata, amenajarea centrului regional de depozitare a vaccinului anti-COVID 19. Centrul regional de depozitare a vaccinului ar urma sa fie gazduit de Spitalul Militar din Timișoara, unde trebuie asigurate condiții speciale pentru pastrarea vaccinului, avand…

- Astazi, 30 noiembrie, sfanta sarbatoare de Sfantul Andrei se desfasoara in conditii speciale.Pandemia cu noul coronavirus a impus masuri drastice pentru a incetini raspandirea virusului.Judetul Constanta are cea mai mare rata de infectare la nivel national, astfel deciziile luate de autoritati au fost…

- IPS Teodosie invita Statul roman la sarbatoarea nationala religioasa Sfantul Andrei. Luni, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare nationala legala, in care ortodocsii si catolicii romani il cinstesc pe Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei si cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei…

- Autoritațile s-au organizat și au stabilit metoda prin care alegatorii aflați in carantina sau in izolare pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Așadar, inclusiv persoanele bolnave sau suspecte de coronavirus care se afla in izolare sau carantina iși pot exercita dreptul electoral pe 6…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care activitatile de curatare a tancurilor si a rezervoarelor care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile chimice sau petrochimice vor fi incadrate la conditii speciale de munca. In prezent, sunt incadrate…

- Noua Hotarare prin care s-a dispus prelungiera starii de alerta prevede și masuri speciale care vizeaza manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Potrivit documentului adoptat de Guvernul Romaniei la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei in piața Arcului…