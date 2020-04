Pregătiri pentru redeschiderea sezonului estival. Statul la plajă nu va mai fi la fel Operatorii de turism din italia pregatesc, in colaborare cu specialiștii in sanatate publica, un plan de masuri care vor fi implementate, in timpul pandemiei, pe plajele din stațiunile turistice. Planul aflat in dezbatere are in vedere instalarea unor dispersoare cu dezinfectant, spalarea și dezinfecția nisipului și accesul unui numar limitat de persoane pentru a fi respectate regulile de distanțare sociala. De asemenea, umbrelele și șezlongurile vor fi amplasate la o distanța mai mare unele de altele, potrivit Corriere della Sera. Mai mult, angajații care deservesc plajele, in special salvamarii,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times. Vorbind la televiziunea SKAI, Theocharis a subliniat ca 2020 va fi un sezon turistic…

- Danemarca a inceput redeschiderea școlilor de miercuri, dupa o luna de la decizia de inchidere a acestora din cauza pandemiei de coronavirus, devenind astfel prima țara europeana care recurge la ridicarea acestei restricții. Creșele, gradinițele și școlile au fost redeschise miercuri, pentru prima oara…

- Nu mai putin de 671 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, relateaza agentia AFP, citata de Agerpres. Regiunea este cea mai afectata din Statele Unite, desi guvernatorul a afirmat ca o incetinire a pandemiei a fost confirmata in statul american New York. Potrivit, worldometers.info,…

- Un pachet de cinci masuri care urmeaza a fi decontate din fonduri europene si care insumeaza 810 milioane de euro, respectiv 3,9 miliarde lei, a fost deja aprobat de Guvern, a informat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, precizand ca acesta este doar un prim pachet de masuri.

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Baiatul de 16 ani din Timișoara, confirmat cu virusul Covid-19, spune ca singurul simptom pe care il are este roșu in gat și este convins ca are o simpla raceala. „Cred ca au dat ceva greșit acolo, la analize”, spune el, potrivit MEDIAFAX.Baiatul de 16 ani, singurul minor confirmat cu virusul…

- Pentru a-și proteja patrupedele de coronavirus, proprietarii de pisici pun maști de protecție animalelor, noteaza New York Post. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca nu exista dovezi care sa indice ca virusul, care a omorat peste 1.300 de oameni și a infectat peste 45.000, poate ”afecta animalele…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...