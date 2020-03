Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de control al SRI va trimite o solicitare catre Serviciul de Informații pentru a pune la dispoziție datele despre riscurile apariției coronavirusului in Romania, iar responsabilii SRI vor fi chemați la audieri in comisie saptamana viitoare, potrivit Hotnews. Comisia parlamentara de control al…

- Emigrația romanilor a fost pusa in legatura directa cu raspandirea cazurilor de autism la copii, chiar de catre ministrul sanatații, Victor Costache, conform edupedu.ro. Acesta a subliniat faptul ca „exista o corelare intre aceasta afecțiune și timpul care este petrecut de parinți cu copiii la varste…

- Cutremur puternic in Romania: al doilea seism produs in acest an. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter. ”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs…

- Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter.”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 99km”,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 113 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a inregistrat, luni, in judetul Buzau. La ora 10:32:39 s-a produs în Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 140 km, a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Pamântului.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres.Cutremurul a avut loc la o adancime…