Stiri pe aceeasi tema

- Orașul celor 7 coline va gazdui, in perioada 2-4 septembrie, ediția a 38-a a intrecerii automobilistice de tradiție din Iași. Așteptarea se apropie de final pentru piloți, copiloți, arbitri, oficiali FRAS și, nu in ultimul rand, pasionați de motosport pentru ca pana la ediția din acest an a Raliului…

- Lupta pentru titlu in Campionatul National de Raliuri e mai intensa ca niciodata in acest sezon. Nu mai putin de trei piloti se afla in lupta pentru trofeul pe care Simone Tempestini l-a castigat de cinci ori in ultimii sase ani, iar Raliul Sibiului din acest weekend se anunta extrem de important in…

- Mihai Leu (53 de ani) a reacționat dupa ce automobilul pe care il conducea a lovit doi copii la raliul de la Targu Mureș. Leu i-a invitat la masa pe cei doi copii si le-a oferit acestora trofeele pe care el le-a castigat la etapa de la Targu Mures. „Imi pare nespus de rau pentru tot ce s-a intamplat,…

- Mihai Leu, implicat sambata intr-un accident la raliul de la Targu Mures, i-a invitat la masa pe cei doi copii care au fost loviti usor in accidentul in care monopostul sau a fost implicat si le-a oferit acestora trofeele pe care el le-a castigat la etapa de la Targu Mures. Pilotul de raliu…

- Municipiul Targu Mureș va gazdui, in perioada 1-2 iulie, Campionatul Național de Super Rallly – etapa a doua, eveniment organizat de Federația Romana de Automobilism Sportiv. Potrivit organizatorilor, evenimentul se va desfașura dupa urmatorul program: vineri, 1 iulie: deschiderea Parcului Service de…

- Municipiul Targu Mureș va gazdui, in perioada 1-2 iulie, Campionatul Național de Super Rallly – etapa a doua, eveniment organizat de Federația Romana de Automobilism Sportiv. Potrivit organizatorilor, evenimentul se va desfașura dupa urmatorul program: vineri, 1 iulie: deschiderea Parcului Service de…

- Complexul Turistic de Natație din Targoviște gazduiește, incepand de miercuri, 22 iunie, și pana duminica, 26 iunie, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin de 50 m pentru cadeți (12-14 ani). Competiția este organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern, iar la start…

- Județul Satu Mare a gazduit de nenumarate ori diverse curse internaționale de off-road, iar organizatorii sunt bucuroși sa revina in județul nostru in fiecare an. Astazi, la Carei, s-a dat startul cursei BAJA Satu Mare 2022, organizata de Federația Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) in parteneriat…