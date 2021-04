Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 - 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia persoanelor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 4 la mie in ultimele 14 zile – in timpul week-end-ului vineri, sambata, duminica circulatia este permisa doar pana la ora 20.00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia…

- Masurile care au fost adoptate in urma sedintei de joi a Guvernului sunt urmatoarele: – Referitor la intervalul orar in care este permisa circulatia – unde incidenta este peste 4 la mie in ultimele 14 zile – in timpul week-endului vineri, sambata, duminica circulatia sa fie permisa doar pana la ora…