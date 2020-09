Gradinițele se pregatesc sa iși primeasca preșcolarii, incepand cu 14 septembrie. Potrivit normelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetarii și Ministerul Sanatații, in gradinițe activitatea se va desfașura normal, prin prezența fizica.

"La gradinița copiii nu vor purta maști, doar personalul gradiniței va purta maști, atat in interiorul, cat și in exteriorul gradiniței. Sunt puse la dispoziția copiilor dispensere cu dezinfectant pentru maini, atat in clase, cat și pe holuri, cat și in bai. Se incurajeaza aceste reguli de igienizare a mainilor permanent", a declarat pentru AGERPRES…