Pregătiri pentru meciul cu Chiajna Doua zile libere au avut petroliștii dupa meciul de la Reșița, demarand apoi pregatirile pentru intalnirea, de duminica, cu Concordia Chiajna, din cadrul etapei a doua a fazei play-out. Primul antrenament al saptamanii s-a desfașurat la Pleașa și a venit cu vești bune pentru staff-ul tehnic al „galben-albaștrilor”, in condițiile in care lotul a fost unul aproape complet. Astfel, dupa doua saptamani de pauza forțata, Romario Moise și Viorel Lica s-au pregatit normal, la fel ca și Alexandru Saim Tudor, a carui absența a fost una de scurta durata, el ratand, din cauze medicale, jocul de la Reșița.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

