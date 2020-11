Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au avut loc alegerile prezidențiale in Statele Unite ale Americii. Lupta stransa pentru locul de la Casa Alba se da intre Donald Trump și Joe Biden. Cu aceasta ocazie, Melania Trump și-a facut apariția intr-o ținuta cu totul speciala. I-a lipsit insa un mic „accesoriu”: masca de protecție.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca este imun la coronavirus, dupa ce medicul sau a anunțat ca nu mai este contagios. Compania l-a sancționat pe liderul de la Casa Alba, considerind mesajul acestuia drept o dezinformare, potrivit CNN. De asemenea, intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se trata de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP, citata de Agerpres. Liderul de la Casa…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, vestea ca președintele Statelor Unite ale Americii a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Ironic, gazetarul i-a recomandat liderului de la Casa Alba o injecție cu detergent, facand aluzie la momentul in care, aflat intr-o conferința de presa, americanul…

- Cotidianul american a publicat o ancheta jurnalistica, dupa ce si-a procurat date fiscale ”cu privire la peste 20 de ani” despre fostul magnat in domeniul imobiliar ”si sutele de societati din grupul sau” necotat pe piata. "Donald J. Trump a platit 750 de dolari impozit pe venit in anul in care a castigat…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a fost dat in judecata joi de catre nepoata sa. Mary Trump il acuza pe acesta și pe alți membri ai familiei sale ca au inșelat-o cu mai multe zeci de milioane de dolari dintr-o moștenire. Ce se intampla intre Donald Trump și nepoata lui, Mary Potrivit…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al președintelui Donald Trump, a ieșit in spațiul public, luni, pentru a-I indemna pe alegatori sa nu voteze cu Donald Trump, scrie Businessinsider. Acesta a spus ca oamenii nu trebuie sa mai aiba incredere in actualul lider al Statelor Unite ale Americii.„De mai…

- Aflat intr-o vizita electorala in statul Ohio, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu a ratat ocazia de a-și ataca contracandidatul la alegerile prezindețiale, Joe Biden. "Este impotriva lui Dumnezeu, impotriva armelor", a spus liderul de la Casa Alba, potrivit BBC.