Pregătiri pentru încă un an școlar în pandemie Multe școli din țara sunt in aceste zile in șantier. Pana pe 13 septembrie totul ar trebui sa arate ca nou, fie ca este vorba despre reparații, fie modernizari radicale. Se cauta soluții și pentru respectarea regulilor de distanțare și protecție dictate de pandemie. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distantarea fizica, aerisirea incaperilor si purtarea mastii de protectie la interior sunt obligatorii, potrivit ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei. Responsabila de la sanatate, Ioana Mihaila, a recomandat folosirea mastilor sanitare, dar pot fi acceptate si cele textile, cu conditia…

- Intai septembrie fara festivitati. Nici in interiorul institutiilor, nici in curtile acestora nu vor avea loc careuri solemne. Asa se va desfasura prima zi din noul an scolar. Regulile pentru organizarea procesului de invatamant sunt incluse intr-o instructiune speciala.

- Declaratia a fost facuta ieri de premierul Florin Citu la o videoconferinta cu prefectii. El le-a cerut reprezentantilor guvernului in teritoriu sa verifice cladirile in care se vor desfasura cursurile. Avem nevoie de o verificare a tuturor cladirilor in care functioneaza scolile, acolo unde nu s-a…

- La videoconferinta ținuta cu prefectii, marți, 24 august, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a spus ca prioritatea zero la inceperea noului an școlar este siguranta elevilor. „Am vrut sa avem aceasta discutie astazi din doua motive. In primul rand pentru pregatirea anului scolar si al doilea,…

- Premierul Florin Citu a afirmat, la videoconferinta de marti cu prefectii la Palatul Victoria, ca prioritatea zero la inceperea anului scolar 2021-2022 este siguranta elevilor si in context de pandemie anul scolar sa ramana cu prezenta fizica. El a cerut si o verificare a tuturor cladirilor in care…

- Din 1 septembrie, elevii din Capitala s-ar putea intoarce la ore cu prezența fizica. Despre asta a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința operativa de astazi a Primariei. „Din 1 septembrie, cel mai probabil, ne intoarcem obișnuit la școala. Asta imi doresc eu, asta iși doresc copiii. Trebuie…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii Lilia Pogolșa a participat ieri, 3 august, la ședința Comitetului național de coordonare a imunizarii anti-Covid-19, condusa de prim-ministrul Aureliu Ciocoi. In cadrul acesteia, au fost prezentate datele statistice privind rata de vaccinare a populației generale,…

- Examenul national de Bacalaureat 2021 incepe luni,cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Cei peste 133.000 de absolventi de liceu vor sustine examenul in 802 centre. Conform ministrului Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, doar 77% dintre absolventii din promotia curenta s-au inscris in aceasta…