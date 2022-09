Pregătiri pentru iarnă: Termoenergetica anunţă că începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de căldură Compania Municipala Termoenergetica anunta ca marti, 20 septembrie, incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica se va face treptat in toate sectoarele Municipiului București, data exacta pentru fiecare zona urmand a fi […] The post Pregatiri pentru iarna: Termoenergetica anunta ca incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

