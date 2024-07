Stiri pe aceeasi tema

- Nu ratați Festivalul „Peștera –Padina”, in perioada 16-17 august 2024, eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic din Masivul Bucegi, realizarea unor spectacole si a unor momente…

- In perioada 1-5 iulie, așa cum v-a obișnuit de mulți ani, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza cea de-a XII-a ediție a Taberei de Creație „O vara de poveste”. Atelierele de anul acesta sunt: Margele, Cusaturi, Decorațiuni din hartie, Icoane pe sticla și Papuși din linguri de lemn. Taxa…

- Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza un eveniment special dedicat sarbatoririi Zilei Universale a Iei, sau „camașa cu altița”, un element de tezaur național care reprezinta arta meșteșugului manual transmis din generație in generație. Evenimentul va avea loc astazi, 21 iunie 2024, in curtea…

- Campania naționala de preselecții (15 mai – 30 iunie 2024) a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, ediția a 57-a, 2024. In perioada 15 mai – 30 iunie 2024 se va desfașura campania naționala de preselecție pentru Festivalul Național de Interpretare și Creație a Romanței Romanești „Crizantema…

- In calendarul crestin ortodox, Sarbatoarea Sfintelor Pasti ocupa cel mai important loc, traditiile satului alcatuindu-se in jurul acesteia. Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, va organiza o zi dedicata semnificațiilor acestei sfinte sarbatori. Astfel, in data de 26 aprilie…