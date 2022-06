Municipiul Ploiești va gazdui, in premiera, in aceasta vara, meciurile din cadrul uneia dintre cele mai importante competiții baschetbalistice juvenile continentale, FIBA EUROPEAN CHAMPIONSHIP U18, DIVIZIA B, 2022. Competiția europeana aduna la start 22 de reprezentative masculine de juniori mari ale Batranului Continent, toate meciurile urmand sa se desfașoare in trei locații diferite din Ploiești și imprejurimi, anume – Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, Sala Polivalenta din Blejoi și Sala de Sport din Bucov. Acesta fiind, astfel, cel mai mare eveniment de acest gen organizat la Ploiești,…