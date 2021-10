Pregătiri pentru Dracula Film Festival: Filme fantasy şi horror, în premieră naţională Premiere europene, Q&A-uri cu autori ai filmelor, workshop-uri si mese rotunde fac parte din programul celei de-a noua editii a festivalului international de film fantastic de la Brasov, Dracula Film Festival, care va avea loc in perioada 13-17 octombrie. Dracula Film Festival programeaza si o serie de proiectii ce au un caracter special, in primul rand avanpremierele de gala a doua blockbustere care vor ajunge si in Romania: “Halloween Kills“, cel mai recent film din saga lui Michael Myers creata de John Carpenter, si “Last Night in Soho“, drama horror cu Anya Taylor-Joy, cea mai recenta realizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

