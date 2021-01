Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga va intona imnul național, iar spectacolul muzical de la ceremonia de investire a președintelui ales al SUA, Joe Biden, va fi susținut de Jennifer Lopez, anunța Fox News . Potrivit programului publicat de Fox, ceremonia va include un moment de poezie, al Amandei Gorman, o poeta și activista…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, in contextul in care presedintele in exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este tot mai izolat, transmit duminica…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el,…

- Joe Biden va fi investit pe 20 ianuarie drept al 46-lea președinte american, prilej cu care organizatorii au anunțat, duminica, o ceremonie care va include o „parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.Pe 20 ianuarie, dupa ceremonia de depunere a juramantului,…

- Un hotel al lui Donald Trump din Washington DC a majorat de peste cinci ori pretul camerelor pentru rezervarile facute in perioada in care Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea presedinte al SUA. Hotelul Trump International a afisat pe site-ul sau tarifele crescute ale camerelor pentru sejururi…

- Presedintele american ales Joe Biden si sotia lui, Jill Biden, au vorbit joi seara, la emisiunea lui Stephen Colbert, despre controversatul editorial aparut in Wall Street Journal, despre fiul Hunter anchetat si despre ceremonia de investire din luna ianuarie, relateaza The Hollywood Reporter, potrivit…

