- Guvernul a decis ca piețele in are liber vor ramane deschise pentru producatorii romani, restricțiile vizand doar piețele aflate in spațiu inchis. De asemenea, primariile vor putea organiza piete volante pentru a veni in sprijinul producatorilor și cumparatorilor care doresc sa se aprovizioneze…

- Germania a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus, sambata, in a sasea zi de carantina la nivel national, raportandu-se 23.399 de noi infectari, relateaza DPA, citata de News.ro.Acest bilant vine dupa ce Germania a depasit vineri, pentru prima data, pragul de 20.000…

- Merg profesorii sau nu la școala daca e carantina și activitatea școlara e oprita? Conducerea Inspectoratului Școlar Timiș spune ca locul profesorului e la școala, de acolo se pot preda orele online, exista declarație pe propria raspundere care se poate folosi. Dar, exista și ”motivari” pentru a nu…

- Guvernul din Italia anunța intrarea in carantina parțiala. Circulația pe timpul nopții va fi interzisa, mall-urile vor fi inchise in weekend, iar elevii de liceu vor invața online. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia…

- Germania a intrat de luni in carantina partiala, cu restrictii radicale privind contactele fizice si inchideri de intreprinderi pentru luna noiembrie. Aceste masuri au scopul de a limita cresterea infectiilor de coronavirus inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun, relateaza DPA, citata de Agerpres.De…

- Noiembrie se anunța o luna a restricțiilor in cele mai multe state europene. Austria, Portugalia și Anglia sunt țarile care au anunțat ieri noi masuri in incercarea de a opri infectarile cu noul coronavirus.

- Chiar daca opinia publica timișeana și cea timișoreana este, intr-o anumita masura, defavorabila plasarii Alinei Gorghiu pe listele PNL pentru parlamentarele din decembrie, noul șef al filialei județene, Alin Nica spune ca ea a fost ceruta și votata chiar de primarii din județ. Conform celor declarate…

- Vesti bune de la clubul fanion al Timișoarei. S-au efectuat retestari pentru depistarea noului coronavirus efectuate in prima zi a saptamanii de catre jucatorii Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile. Cei trei au primit acum rezultate negative. Prin urmare, atat ei, cat si restul componentilor…