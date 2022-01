La malul marii sunt in toi pregatirile pentru Botezul Domnului, marea Sarbatoare din 6 ianuarie, cunoscuta in popor drept Boboteaza. S-a aflat ca la Constanța au fost pregatite nu mai puțin de 150.000 de sticle, care sunt in proces de etichetare, pentru ca oamenii care vor sa ia apa sfințita (aghiasma), pentru a o duce […] The post Pregatiri pentru Boboteaza. IPS Teodosie: „Este sarbatoare mare, cosmica, plina de daruri” - VIDEO first appeared on Ziarul National .