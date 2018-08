Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, luni, ca desi nu a fost intocmita lista candidatilor ALDE pentru alegerile europarlamentare din 2019, lista ar putea fi deschisa de eurodeputatul Norica Nicolai. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat la sfarsitul saptamanii trecute ca alegerile…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, vrea un candidat gorjean la alegerile europarlamentare din 2019. Edilul este de parere ca prin realizarea acestui demers județul Gorj va avea de caștigat, iar multe dintre problemele județului și-ar putea gasi rezolvare chiar in ”inima” Europei.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca lista pentru alegerea candidatilor Uniunii la alegerile europarlamentare va fi stabilita printr-un “festival al democratiei”, in sensul ca toti membrii de partid vor vota persoanele care candideaza. Barna a facut un apel la oamenii care considera ca pot…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Intrevederea dlui Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, cu dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale Joi, 28 iunie 2018, presedintele Senatului…

- Eurodeputatii au adoptat o redistribuire a mandatelor in Parlamentul European (PE) dupa plecarea deputatilor britanici, din cauza Brexitului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, prin care Romania va primi inca un mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Adunarea, reunita miercuri…

