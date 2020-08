Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de infrastructura continua in comuna Ibanești. Finalul lunii iulie a fost marcat de noi lucrari premergatoare turnarii asfaltului in satul Dulcea. „Sunt lucrari pentru așternerea stratului de piatra sparta și de compactare, premergatoare turnarii asfaltului in Dulcea, la Lazoreni. Pe o porțiune-problema,…

- Zilnic, politistii care actioneaza pe drumurile publice depisteaza persoane care pun in pericol siguranta de drumurile publice. Cele mai multe infractiuni constatate sunt conducerea sub influenta bauturilor alcoolice si conducerea fara permis de conducere. De fiecare data politistii iau masuri ferme…

- Conducerea fara permis constituie infractiune, iar politistii iau masuri ferme de fiecare data cand constata astfel de fapte. Ieri, politistii rutieri au dispus din nou retinerea pentru 24 de ore, in cazul unui alt tanar depistat in timp ce conducea pe raza municipiului Baia Mare fara a avea acest drept.…

- La data de 05.06.2020, Tribunalul Maramures a admis propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 05.06.2020, pana la data de 04.07.2020, inclusiv,…

- Inca o persoana din Maramures diagnosticata pozitiv cu coronavirus: un militar din corpul de paza al Palatului de Justitie din Baia Mare. „In data de 26.05.2020, in jurul orei 15:00, conducerea Tribunalului Maramures a fost notificata telefonic cu privire la faptul ca un militar care asigura paza la…

- Conducerea filialelor mureșene ale ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE IN REZERVA ȘI RETRAGERE și a ASOCIAȚIEI VETERANILOR DE RAZBOI, va informeaza ca programul de lucru la sediul Cercului Militar Targu Mureș, situat in Piața Trandafirilor nr. 2, se va relua incepand cu data de 2 iunie 2020, conform urmatorului…