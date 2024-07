Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru Vibe Festival 2024 sunt in plina desfașurare, promițand o experiența de neuitat pentru toți participanții, incepand de joi, 4 iulie, pana duminica 7 iulie. Ediția din acest an il aduce in prim-plan pe renumitul artist american Jason Derulo, garantand un show de excepție și o atmosfera…

- Acestea au fost comandate la nivel național și, in funcție de necesitațile din teritoriu, zonele specifice de intervenție și fondurile alocate de consilii județene și primarii au fost achiziționate de echipele de salvare ce acționeaza in munți, sub ape sau in peșteri. Președintele Salvamont Romania,…

- Aproximativ 800 de elevi au participat duminica, 2 mai, la cea de-a doua ediție a simularii examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" Targu Mureș. Simularea a fost organizata la programele mari de studii, cu durata de 5 sau 6 ani…

- La data de 31 mai, in cadrul manifestației culturale „Solidaritatea Versanților", organizata de Muzeul Municipal „Regina Maria" Iași și Muzeul Militar „Ștefan cel Mare", in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Brigada 15 Mecanizata „Podu Inalt", i s-a conferit avocatului mureșean Ioan Sabau-Pop…

- Potrivit Ministerului de Finanțe, neraportarea acestora in termen de cinci zile se sancționeaza cu amenzi cuprinse intre 5.000 și 10.000 lei. In plus, iunie este ultima luna in care facturile obligatoriu inregistrate in sistem mai pot fi trimise destinatarilor și in formate alternative, adica prin e-mail…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a fost sesizat sambata, 1 iunie, cu privire la faptul ca pe o strada din cartierul "Unirii" din Targu Mureș au fost identificate o arma, doua incarcatoare, mai multe cartușe, precum și o borseta.La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Arme…

- ​Copiii sunt veniți pe pamant direct din raiul lui Dumnezeu. Ei ne aduc in lume zambetul, bucuria, blandețea, bunatatea și sfințenia desavarșita a Celui singur sfant prin Sine – Dumnezeu. ​Ei sunt darul și implinirea, speranța și dainuirea parinților (mama și tata), ei sunt cununa apostoliei dascalilor,…

- Acțiunea JUPITER, organizata sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Romane continua. La nivelul județului Maramureș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului de…