Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini din satelit arata o activitate intensa pe Insula Șerpilor, unde rușii trimit echipamente militare și soldați. Forțele ruse incearca probabil sa intareasca și mai mult apararea pe insula pentru a impiedica armata ucraineana sa preia controlul. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Portrete regale si tiare stralucitoare vor fi expuse la sediul Sotheby's din Londra in acest weekend ca parte din celebrarile care marcheaza Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta a II-a, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Manifestarile care marcheaza cei 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii - Jubileul de Platina - se vor desfasura in perioada 2-5 iunie. Cu aceasta ocazie, programul festivitatilor a fost publicat joi de jurnalistii de la AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tom Cruise a fost invitat pentru a luat parte la Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta a II-a, insa declarațiile facute de actor, in cel mai recent interviu, i-au atras critici dure din partea suținatorilor monarhului, noteaza click.ro. Actorul american Tom Cruise, 59 de ani, este unul dintre invitații…

- Regina Elizabeth a II-a, care participa in fiecare an la petrecerile din gradina Palatului Buckingham, va fi absenta anul acesta, scrie News.ro . Mass-media britanice citeaza un comunicat al familiei regale, in care sunt anuntate datele acestor evenimente anuale. Aceste Garden Parties, care nu au avut…

- Un portret inedit al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care va sarbatori in iunie 70 de ani de domnie, a fost prezentat joi. Intitulata „Platinum Queen: Felicity”, aceasta imagine a fost realizata de artistul Rob Munday, in timpul unei sesiuni foto destinata sa creeze prima holograma 3D a reginei.…

- Regina Elisabeta a II-a, care va sarbatori saptamana viitoare 96 de ani, va fi absenta de la slujba de Paste de duminica. Regina nu a participat nici la Joia Sfanta, asa cum a anuntat Palatul Buckingham. Ea va fi reprezentata de printul Charles si Camilla, la capela St. George de la Windsor, acolo unde…

- Regina Elisabeta, care va sarbatori saptamana viitoare 96 de ani, va fi absenta de la slujba de Paste, duminica. Ea nu a participat nici la Joia Sfanta, asa cum a anuntat Palatul Buckingham. Ea va fi reprezentata de printul Charles si Camilla, la capela St. George de la Windsor, acolo unde Harry si…