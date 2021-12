Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 13 ani a fost gasit mort in pat de catre mama sa, de 30 de ani. Evenimentul a avut loc astazi, in ajun de Sfantul Nicolae, cand cei mici asteapta sa gaseasca in ghetute multe cadouri.

- Sarbatoarea Sfantului Nicolae, celebrata anual pe 6 decembrie, da startul sarbatorilor de iarna. Este, cu siguranța, cea mai așteptata perioada a anului, atat de catre cei mici, cat și de catre cei mari. Spiritul sarbatorilor reușește sa-și faca loc in sufletele noastre, indiferent de varsta pe care…

- Moș Nicolae este așteptat de micuți sa vina cu daruri, in noaptea de duminica spre luni, 6 decembrie. Copiii, nerabdatori, iși lustruiesc diseara ghetuțele pe care le vor pune fie la ușa, fie la fereastra, in speranța ca Moșul va fi mulțumit de cat de cuminți au fost și le va pune acolo un cadou. Este…

- Luni, 6 decembrie, este praznuit Sfantul Nicolae, „facatorul de minuni”, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul ortodox. Sute de mii de romani iși sarbatoresc onomastica in aceasta zi, o zi care aduce bucurii pentru copii, care primesc daruri de Mos Nicolae. Sfantul Nicolae este considerat…

- Romanii, ca si restul europenilor, il descriu pe Mos Nicolae drept un batran cu barba mare si alba. Inainte, batranii isi puteau da seama cat va fi iarna de lunga doar in functie cum era ziua de Sfantul Nicolae.Daca ningea pe 6 decembrie, acestia spuneau ca iarna va fi una scurta, dar in cazul in care…

- FOTO ȘTIREA TA| 1 Decembrie la Alba Iulia: Pregatiri intense in Parcul Unirii, arborii au fost toaletați FOTO ȘTIREA TA| 1 Decembrie la Alba Iulia: Pregatiri intense in Parcul Unirii, arborii au fost toaletați Municipiul Alba Iulia se pregatește intens de Ziua Naționala a Romaniei. In capitala de suflet…

- In mod bizar, divorțul Claudiei Patrașcanu de Gabi Badalau se dovedește a fi, pe zi ce trece, mai departe de finalizare. Dupa ce a ieșt de la ultimul termen de judecata acuzand ca afaceristul nu vrea sa-i dea divorțul, artista a inceput sa se pregateasca temeinic pentru urmatoarea infațișare in instanța.…

- Gabriela Cristea este plina de surprize, iar in ediția din aceasta seara a emisiunii "Mamici de pitici cu lipici", vedeta a marturisit ca se va apropia ziua de naștere a micuței ei, Victoria. Iata cum va arata marele eveniment și cine va participa la aniversare!