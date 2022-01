Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat, marți, ca executivul european lucreaza impreuna cu statele membre pentru a pregati masurile necesare in domenii precum energia și securitatea cibernetica in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, potrivit unui comunicat oficial. Președintele Comisiei Europene a participat luni noapte la o discuție inițiata de SUA cu […] The post Pregatiri in UE pentru o criza declanșata de eventuala invazie a Rusiei in Ucraina. Planuri pentru energie și securitatea cibernetica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…