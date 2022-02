Pregătiri în România pentru un val de refugiaţi ucraineni Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, au loc la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. „In momentul de […] The post Pregatiri in Romania pentru un val de refugiati ucraineni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

