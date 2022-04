La inceputul acestei saptamani, Guvernul Romaniei și Ministerul Sanatații vor demara campania de informare a populației referitoare la modul de administrare și de pastrare a comprimatelor de iodura de potasiu. Ministerul Sanatații precizeaza ca, in momentul de fața, „nu exista niciun pericol care sa faca necesara administrarea acestor pastile. Campania de informare publica, distribuția și dezvoltarea deprinderilor preventive in randul populației sunt in responsabilitatea Ministerului Sanatații”. „In perioada imediat urmatoare, Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate vor…