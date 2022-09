Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a facut apel la calm legat de un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, ratand ca aceasta centrala este situata departe de Romania.

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este "urgent" ca o "inspectie" a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub control rusesc si unde loviturile de care cele doua parti se acuza reciproc…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta joi la solicitarea Rusiei pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie. Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a acuzat Ucraina de "atacuri criminale" asupra centralei, controlata de Rusia, care "imping lumea in pragul unei…

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Anul 2021 a fost marcat de o creștere accelerata a prețurilor, iar in majoritatea țarilor europene au fost adoptate masuri specifce, cu scopul de a proteja consumatorii. In lista țarilor europene s-a alaturat și Romania, adoptand astfel de masuri inca din toamna anului 2021. Printre acestea, se numara…

- Prefectul Radu Roca a convocat in aceasta dimineața, la Halmeu, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru a preintampina unele probleme ce ar putea sa apara in aceste zile in care județul Satu Mare se afla sub cod portocaliu de canicula. Și mai ales in contextul in care din…

- Cu o valoare financiara totala de 11,3 milioane EUR, aceasta asistența va fi furnizata Ucrainei din stocurile de urgența ale UE gazduite de Romania, Ungaria, Suedia, Germania, Grecia și Danemarca. In urma unei cereri din partea guvernului Ucrainei vizand echipamente medicale și de protecție și echipamente…