Autoritațile se pregatesc intens pentru urmatoarea pandemie. Noul regulament pentru masurile luate in acest caz include și participarea Armatei la controlul populației, prin mijloace specifice. Totodata, polițiștii vor fi și ei implicați in restricționarea accesului in zonele afectate de virușii inalt patogeni, asigurand masuri de ordine și siguranța publica in zonele/localitațile afectate de epidemie. Deși […] The post Pregatiri halucinante pentru urmatoarea pandemie. Militarii, implicați in controlul populației first appeared on Ziarul National .