Pregătiri de weekend – Orășelul Copiilor, pregătit să-și primească oaspeții Se anunța caldura mare și in acest weekend. Unde ne putem ascunde de toropeala gradelor din termometre? Una dintre variante este, fara indoiala, Orașelul Copiilor, din sectorul 4. Parcul este pregatit sa-i intampine pe vizitatori cu condiții de cinci stele. Aparatele de joaca au fost aranjate și puse in siguranța, fiind facute, zilele acestea, ultimele […] The post Pregatiri de weekend – Orașelul Copiilor, pregatit sa-și primeasca oaspeții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

