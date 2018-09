Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat Rusia si Iranul ca vor exista „consecinte teribile” daca vor continua raidurile aeriene asupra regiunii Idlib in Siria, ultima zona aflata sub controlul rebelilor, si a precizat ca SUA vor raspunde daca se vor folosi arme chimice, scrie CNN. Haley a afirmat…

- Antonio Guterres, secretar general al ONU, a facut apel marti la Rusia, Iran si Turcia sa faca eforturi pentru protejarea civililor din regiunea Idlib din Siria, mentionand ca acest lucru este „absolut necesar pentru evitarea unei catastrofe”, relateaza Reuters.

- Washingtonul impartașește ingrijorarea Moscovei cu privire la activitatea terorista in regiunea Idlib din Siria, dar indeamna Rusia sa nu creeze acolo o criza umanitara, a declarat șeful Departamentului de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, intr-un comunicat postat pe site-ul Departamentului. „Am…

- Putin a ajuns la Berlin pentru intalnirea cu Merkel; liderul rus sustine ca gazoductul Nord Stream 2 este un proiect „pur economic” si ca tranzitul de gaze din Ucraina nu se va opri Presedintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova, potrivit…

- SUA a avertizat Turcia ca daca va cumpara vreodata sisteme antiaeriene din Rusia vor exista consecințe majore. De curand, țara lui Recep Tayyip Erdogan, a achizionat aceste sisteme fara a mai ține cont de avertizarile primite.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a somat vineri Uniunea Europeana sa elimine taxele vamale impuse ca reactie la tarifele impuse de Statele Unite, avertizand ca, in caz contrar, va introduce masuri vizand toate vehiculele importate din tarile europene, informeaza Medifax.Vezi și: Merkel: Conditiile…

- Autoritațile ruse au cerut țarilor implicate in conflictul armat din Siria sa evite operațiunile militare in regiune pe perioada desfașurarii Cupei Mondiale de Fotbal, care incepe in Rusia astazi, 14 iunie, scrie ziarul Israel Hayom. Țarile care ar fi primit astfel de solicitari sunt, cel mai probabil,…