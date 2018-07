Stiri pe aceeasi tema

- Iordania a anuntat marti ca-si va mentine granita de nord inchisa, dupa ce luptele din provincia siriana Daraa (sud) au provocat stramutarea a circa 50.000 de persoane intr-o saptamana, potrivit estimarilor ONU, relateaza agentia dpa. Loviturile aeriene si luptele la sol fac ravagii in…

- Mai multe obuze de mortier provenite din Fasia Gaza au vizat marti sudul Israelului, fara a face victime, a anuntat IDF (armata israeliana), transmit Reuters, dpa si AFP, informeaza Agerpres.Un comunicat al armatei israeliene precizeaza ca au fost lansate 25 de obuze care au vizat diferite…

- Un vapor urmeaza sa plece marti din Fasia Gaza – cu scopul de a ”sparge blocada” israeliana impusa enclavei palestiniene de peste zece ani, a anuntat comitetul miscarii ”Marele mars al intoarcerii”, relateaza AFP conform News.ro . Palestinienii din Fasia Gaza, un teritoriu situat intre Israel, Egipt…

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

- Tensiuni periculoase in Orientul Mijllociu. Armata israeliana a lansat cel mai amplu atac asupra Siriei in ultimele decenii, dupa ce, in cursul nopții, poziții ale armatei israeliene de pe Inalțimile Golan au fost vizate in premiera de rachete iraniene.

- Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. Pregatirile de razboi vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat sanctiuni impotriva Iranului si retragerea SUA din acordul nuclear incheiat cu aceasta tara in anul…

- Trupele israeliene au impuscat mortal doi protestatari palestinieni si au ranit cel putin alti 150 la granita Israelului cu Fasia Gaza, conform medicilor, scrie NEWS.RO, citand Reuters. Protestatarii, printre care se afla si refugiati palestinieni si urmasii lor care doresc sa isi reocupe casele pierdute…

- Trupele israeliene au impuscat mortal doi protestatari palestinieni si au ranit cel putin alti 150 la granita Israelului cu Fasia Gaza, conform medicilor, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dezvaluiri RISE PROJECT: Compania-mama a Cambridge Analytica, IMPLICATA in vizita lui Melescanu…