#ConstantaEsteBine: 22 octombrie 2023. Duminica de toamna, cu portal energetic de azi spre maine (22-23.10.2023)

Duminica de toamna, cu portal energetic de azi spre maine 22 23.10.2023 In portaluri de energie, putem sa folosim energia care este sa ne ajute in lucrul interior sau in orice… [citeste mai departe]